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Bevölkerungsrekord

So viele Menschen wie noch nie in der Steiermark

Steiermark
09.09.2026 09:00
Die steirische Bevölkerung wächst nur noch durch Zuwanderung, vor allem nach Graz.
Die steirische Bevölkerung wächst nur noch durch Zuwanderung, vor allem nach Graz.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Exakt 1.271.764 Menschen lebten mit Anfang 2026 in der Steiermark – das ist wieder ein neuer Bevölkerungsrekord! Denn das vor allem durch Zuwanderung getriebene Wachstum hält seit 2001 an, heuer fiel es aber nur mehr sehr knapp aus. Und die Steiermark vergreist: Es gibt mehr Senioren als junge Menschen.

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Seit dem Jahr 2001 kann die Steiermark jährlich einen neuen Bevölkerungsrekord verkünden. Heuer war es allerdings sehr knapp. „Zum einen gibt es zwar ein Wanderungsplus von 3854 Personen hauptsächlich wegen internationaler Zuwanderung, insbesondere nach Graz, von Menschen aus ost- und südosteuropäischen Staaten, Deutschland und der Ukraine. Weil es aber deutlich mehr Sterbefälle als Geburten in der Steiermark gegeben hat, bleibt unter dem Strich beider Entwicklungen nur noch ein marginaler Zuwachs von 48 Personen“, erklärt Landesstatistik-Chef Martin Mayer. 

Großteil der Zuwanderer aus EU-Ländern
Mit Stichtag 1. Jänner 2026 lebten exakt 1.271.764 Menschen in der Steiermark. Der Ausländeranteil liegt bei knapp 15 Prozent. Der Großteil davon (57 Prozent) kommt wiederum aus EU-Staaten, zwölf Prozent aus dem ehemaligen Jugoslawien und fünf Prozent aus der Türkei. 

Zitat Icon

Der Ausländeranteil an der Wohnbevölkerung liegt bei 14,8 % – nach dem Burgenland, Niederösterreich und Kärnten der viertniedrigste Wert aller Bundesländer

Martin Mayer, Leiter Landesstatistik

Bild: Land Steiermark

Ohne Zuwanderung aus dem Ausland würde die steirische Bevölkerung längst schrumpfen. Dazu passt auch der anhaltende Trend, dass es immer mehr Senioren und weniger Kinder gibt. Nicht einmal mehr ein Fünftel der steirischen Bevölkerung ist unter 20 Jahre alt, während 65-Jährige und Ältere bald ein Viertel aller Menschen im Land ausmachen. 

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Der Durchschnitts-Steirer ist 45,1 Jahre alt, wobei Graz-Stadt (41,5 Jahre) der jüngste Bezirk und Kalsdorf die jüngste Gemeinde (40,7 Jahre) sind. Mit 47,9 Jahren ist Bruck-Mürzzuschlag der „älteste“ Bezirk, die „älteste“ Gemeinde ist Eisenerz mit einem Durchschnittsalter von sogar 56,2 Jahren. „Die Bezirke Bruck-Mürzzuschlag, Leoben und Murau haben bundesweit die älteste Wohnbevölkerung“, so Martin Mayer dazu. 

Mit der allgemeinen Alterung steigt auch die Zahl der über 100-Jährigen im Land. Mit Anfang des Jahres waren in der Steiermark 235 Frauen und 49 Männer 100 Jahre alt und älter – ein neuer Rekord. Die älteste Steirerin ist 110 Jahre alt, der älteste Steirer 104. 

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