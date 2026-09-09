So viele Menschen wie noch nie in der Steiermark

Seit dem Jahr 2001 kann die Steiermark jährlich einen neuen Bevölkerungsrekord verkünden. Heuer war es allerdings sehr knapp. „Zum einen gibt es zwar ein Wanderungsplus von 3854 Personen hauptsächlich wegen internationaler Zuwanderung, insbesondere nach Graz, von Menschen aus ost- und südosteuropäischen Staaten, Deutschland und der Ukraine. Weil es aber deutlich mehr Sterbefälle als Geburten in der Steiermark gegeben hat, bleibt unter dem Strich beider Entwicklungen nur noch ein marginaler Zuwachs von 48 Personen“, erklärt Landesstatistik-Chef Martin Mayer.