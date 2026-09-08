UEFA Champions League
Real Madrid Wins Thriller Against Inter Milan
First game, first win! Real Madrid celebrated a 2-1 victory over Inter Milan on the first matchday of the Champions League group stage. Kylian Mbappé (14th minute) and Federico Valverde (23rd minute) scored for the “Royals.”
The first big match of the new Champions League season ended with a victory for Real Madrid over Inter Milan. The “Royals” won 2-1 at home against the Italian champions, getting off to a perfect start in the group stage.
At the Estadio Santiago Bernabéu, Inter started strongly but practically scored their own goals in the early going. After a mistake in their build-up play, Kylian Mbappé struck (14th minute). Nine minutes later, goalkeeper Josep Martinez tried to dribble past Federico Valverde, allowing the Uruguayan to slot the ball into the net.
Martinez’s Goal Was Merely a Cosmetic Touch
Both before and after that, the Italians squandered good opportunities. The flurry of chances continued in the second half, with Real also missing a few opportunities. Both teams engaged in an open back-and-forth battle, which ultimately led to Inter’s consolation goal by Carlos Augusto off a sharp cross from Lautaro Martinez (77').
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