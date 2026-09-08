“Data centers are a rapidly booming business”



Energy Business Is Growing

Miba will celebrate its 100th anniversary next year and most recently generated approximately 1.2 billion euros in revenue with 7,350 employees worldwide. The technology group’s product portfolio is broad. One growing business segment is server farms, which are currently springing up all over the world. “We supply slide bearings for the large gas engines that power data centers,” explains Mitterbauer. And when a server farm—such as Google’s in Kronstorf—is directly connected to the power grid, Miba supplies parts for the emergency generators. “This is an extremely booming business right now,” says the CEO.