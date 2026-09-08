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For Miba in Upper Austria

“Data centers are a rapidly booming business”

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08.09.2026 16:30
The Miba campus in Laakirchen has been expanded to include “Base27,” the new training center.
The Miba campus in Laakirchen has been expanded to include “Base27,” the new training center.(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

The Miba Technology Group is investing 13 million euros in a new training center for apprentices and skilled workers in Laakirchen (Upper Austria). And the family-owned company is currently benefiting from the rapid expansion of server farms around the world.

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The timing was tight: The asphalting was still being finished on Monday, and on Tuesday, the Miba Technology Group opened its new, 3,600-square-meter training center for apprentices and skilled workers in Laakirchen, Upper Austria.

Miba spent 13 million euros on the construction. Despite automation, artificial intelligence, and other advancements, CEO Peter Mitterbauer wants to give “even more space” to skilled-worker training: “The crucial question isn’t which technologies we use, but whether we have the right people for them.” Lifelong learning, he says, is a fundamental prerequisite for the success of the family-owned company from Upper Austria.

Zitat Icon

The crucial question is not which technologies we use, but whether we have the right people for them.

F. Peter Mitterbauer, Vorstandsvorsitzender der Miba AG

Bild: Miba / Foto Witzany


Energy Business Is Growing
Miba will celebrate its 100th anniversary next year and most recently generated approximately 1.2 billion euros in revenue with 7,350 employees worldwide. The technology group’s product portfolio is broad. One growing business segment is server farms, which are currently springing up all over the world. “We supply slide bearings for the large gas engines that power data centers,” explains Mitterbauer. And when a server farm—such as Google’s in Kronstorf—is directly connected to the power grid, Miba supplies parts for the emergency generators. “This is an extremely booming business right now,” says the CEO.

However, the division is still relatively small, accounting for about two percent of Miba’s total revenue. By contrast, the company already generates one-fifth of its revenue from products for sustainable energy generation or transmission, such as those used in wind turbines. This business segment has grown by 75 percent at Miba over the past three years.

This article has been automatically translated,
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