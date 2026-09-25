Campus Frohsdorf in den Ferien zukunftsfit gemacht

Das neue Schuljahr startet an der katholischen Privatschule in Frohsdorf, Bezirk Wiener Neustadt, mit einem breiteren Bildungsangebot und Investitionen in den denkmalgeschützten Campus. Auch bei Bildungsangebot gibt es Neues.
Die Liegenschaft wurde umfassend renoviert. So wurden die Fassade und über 100 Fenster kunstgerecht instandgesetzt. Der neue Schulhof ist mit Bäumen, Lerninseln und einer Bühne fertiggestellt. Die Lehr- und Prüfungsspeisesäle wurden trockengelegt und renoviert, ebenso mehrere Klassen- und Horträume. In 27 Klassen werden hier rund 550 Schüler von 80 Lehrern unterricht.
Sozialpädagogik als neues Bildungsangebot
Die größte Neuerung am Standort betrifft nicht das Gebäude, sondern das Angebot: Neu ist die Bildungsanstalt für Sozialpädagogik. „Wir können das gut anbieten, weil wir mit der Elementarpädagogik bereits jahrzehntelange Erfahrung in der pädagogischen Ausbildung haben“, informiert Direktor Alexander Kucera. Die fünfjährige Ausbildung mit Matura bereitet junge Menschen auf anspruchsvolle Tätigkeiten in der Arbeit mit Menschen jeden Alters vor – von der Jugendarbeit über die Familien- und Behindertenarbeit bis zur Schulsozialarbeit.
Aufbaulehrgang für Fachschüler
Neu ist auch ein dreijähriger Aufbaulehrgang. Bei diesem können Absolventen einer Fachschule in verkürzter Form die Reife- und Diplomprüfung ablegen und dadurch zur Matura kommen. Bei allen Ausbildungsformen ist es den Betreibern wichtig, die katholische Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht in familiärer Atmosphäre zu führen.
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