Campus Frohsdorf in den Ferien zukunftsfit gemacht

Sozialpädagogik als neues Bildungsangebot

Die größte Neuerung am Standort betrifft nicht das Gebäude, sondern das Angebot: Neu ist die Bildungsanstalt für Sozialpädagogik. „Wir können das gut anbieten, weil wir mit der Elementarpädagogik bereits jahrzehntelange Erfahrung in der pädagogischen Ausbildung haben“, informiert Direktor Alexander Kucera. Die fünfjährige Ausbildung mit Matura bereitet junge Menschen auf anspruchsvolle Tätigkeiten in der Arbeit mit Menschen jeden Alters vor – von der Jugendarbeit über die Familien- und Behindertenarbeit bis zur Schulsozialarbeit.