Steirische Seilbahnen investieren heuer Millionen

Beschneiung ist üerlebenswichtig für kleine Gebiete

Der Großteil des Geldes geht in die Beschneiungsinfrastruktur. Das ist gerade für kleinere, nicht so hoch gelegene Gebiete überlebenswichtig: „Ohne Kunstschnee geht bei uns gar nichts mehr“, sagt etwa Klaus Moitzi von den Obdacher Skiliften im Murtal. Ähnlich sieht es im Obdacher Skigebiet Rieseralm aus, das gerade für den Nachwuchs sehr wichtig ist. „Zu Weihnachten haben wir immer rund 450 Kinder hier, die bei uns Skifahren lernen“, sagt Patrick Stocker, der das Skigebiet mit seiner Familie unter großem persönlichem Einsatz betreibt.