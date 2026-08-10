Aflenzer Bürgeralm: Lift wird heuer abgebaut

Nach einem Jahr Stillstand blickt man in Aflenz bereits auf den kommenden Winter auf der Bürgeralm. Der Doppelsessellift wird noch heuer abgebaut, während sechs Schlepplifte am Berg jedoch betrieben werden könnten, wenn genug Schnee liegt.
Für die Hochschwabregion war es ein Schock: Eigentümer Stefan Pierer ließ vor über einem Jahr wissen, dass er den Betrieb der Aflenzer Bürgeralm als Skigebiet nicht aufrechterhalten wird. Zu defizitär war das Unternehmen. Der Doppelsessellift auf die Bürgeralm wird deswegen noch dieses Jahr abgebaut. Die nötigen Investitionen seien „betriebswirtschaftlich nicht darstellbar“, heißt es von Pierer und dem Aflenzer Bürgermeister Hubert Lenger unisono.
Schlepplifte könnten fahren
Für die Wintersportbegeisterten in der Region gibt es aber auch eine frohe Botschaft: Die sechs Schlepplifte auf der Alm werden „in einem betriebsbereiten Zustand gehalten“, um den Skibetrieb aufrechterhalten zu können, wenn genug Schnee liegt.
„Die Marktgemeinde Aflenz hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Panoramastraße auf die Bürgeralm für einen Winterbetrieb vorzubereiten“, heißt es. Man soll langfristig mit dem Auto oder mit Shuttlebussen auf den Berg gelangen können.
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