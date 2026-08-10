Aflenzer Bürgeralm: Lift wird heuer abgebaut

Für die Hochschwabregion war es ein Schock: Eigentümer Stefan Pierer ließ vor über einem Jahr wissen, dass er den Betrieb der Aflenzer Bürgeralm als Skigebiet nicht aufrechterhalten wird. Zu defizitär war das Unternehmen. Der Doppelsessellift auf die Bürgeralm wird deswegen noch dieses Jahr abgebaut. Die nötigen Investitionen seien „betriebswirtschaftlich nicht darstellbar“, heißt es von Pierer und dem Aflenzer Bürgermeister Hubert Lenger unisono.