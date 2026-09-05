Kirtag: Wo alle anpacken und es kein VIP-Zelt gibt

Spätestens, als die Musikkapelle einmarschiert, kommen alle in Fahrt. Es wird geklatscht und gesungen; Musik aus dem Lautsprecher gibt es hier nicht. Feuerwehrkommandant Christian Fischer und Bürgermeister Gerald Loitzl schließen den Festzug ab. Letztere ist es auch, der die Gäste offiziell begrüßt und verkündet: „Die nächsten drei Tage gemma nimma heim!“ Bis zu 20.000 Gäste werden bis Montag erwartet. Loitzl ist schon jetzt zufrieden: „In zehn Minuten war das ganze Zelt voll, auch das Wetter spielt mit.“