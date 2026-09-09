6. Urlaubswoche: Wann habe ich Anspruch?

Was viele nicht wissen: Gewisse Zeiten können für die Bemessung des Urlaubsausmaßes angerechnet werden. Dazu zählen beispielsweise die Beschäftigung in einem anderen Arbeitsverhältnis, sofern es mindestens je sechs Monate gedauert hat (höchstens fünf Jahre), Ausbildungszeiten an einer allgemeinbildenden höheren oder einer berufsbildenden mittleren oder höheren Schule (vier Jahre) sowie Hochschulstudienzeiten (fünf Jahre).