Mit bloßer Faust gegen Greifarm des Abrissbaggers

Ein kalter Wind bläst über den Brenner. Ein kalter Wind bläst auch den Denkmalschützern entgegen, die sich Donnerstag in den frühen Morgenstunden an der Brennerstraße in der Gemeinde Gries versammeln. Viele sind es nicht. Der harte Kern aus nicht einmal zehn Personen, der in letzter Sekunde doch noch das wohl Unausweichliche verhindern möchte: den bevorstehenden Abriss des Weißen Rössl.