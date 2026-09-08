Police Officer Injured
Blue lights and siren: Accident on the way to a call
On Monday afternoon, a police car was en route to a call in Edt near Lambach in Upper Austria with its blue lights flashing and siren blaring. However, a female driver apparently didn’t notice this, and a violent collision occurred as she was turning. The driver and a police officer were injured.
A 45-year-old woman from Edt near Lambach was driving her car on the B144 on Monday around 5:15 p.m., traveling from Wels toward Lambach. Near a gas station located there, the 45-year-old intended to turn left onto Heidestraße and signaled accordingly. At the same time, a 26-year-old police officer was driving a patrol car coming from the same direction, on an emergency call with the blue lights flashing and the siren blaring.
Thrown into a field
A 25-year-old colleague was in the passenger seat. As they passed the gas station, the 26-year-old overtook several cars. The 45-year-old did not notice the patrol car approaching from behind and passing her, and continued her left turn, resulting in a collision between the two vehicles.
The vehicles subsequently came to a stop at the roadside and in the adjacent field. The 45-year-old driver of the passenger car and the 25-year-old officer sustained injuries of an unspecified severity in the accident and were admitted to Wels General Hospital after receiving initial medical treatment.
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