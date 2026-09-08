Telelader streifte Zug: Fahrgäste wurden evakuiert

Die Feuerwehr Gosdorf wurde alarmiert und unterstützte die Fahrgäste beim Verlassen des Zuges. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kam dabei eine Rettungsplattform zum Einsatz. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Nach der erfolgreichen Evakuierung wurden die Passagiere von einem Schienenersatzverkehr abgeholt und zu den nächstgelegenen Bahnhöfen gebracht.