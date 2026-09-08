Telelader streifte Zug: Fahrgäste wurden evakuiert

In der Südoststeiermark musste am Montag ein Zug evakuiert werden. Ein Telelader streifte die vorbeifahrende Garnitur, wodurch am Schienenfahrzeug ein Schaden entstand. Die Fahrt konnte nicht fortgesetzt werden. Verletzt wurde niemand.
Montagnachmittag kam es gegen 16.10 Uhr zu einem unglücklichen Zwischenfall auf der Bahnstrecke bei Gosdorf im Bezirk Südoststeiermark. Ein Telelader streifte den vorbeifahrenden Zug, wodurch das Schienenfahrzeug beschädigt wurde. Eine Weiterfahrt war nicht möglich, die Passagiere mussten evakuiert werden.
Die Feuerwehr Gosdorf wurde alarmiert und unterstützte die Fahrgäste beim Verlassen des Zuges. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kam dabei eine Rettungsplattform zum Einsatz. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Nach der erfolgreichen Evakuierung wurden die Passagiere von einem Schienenersatzverkehr abgeholt und zu den nächstgelegenen Bahnhöfen gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.