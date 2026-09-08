15 Freiwillige durchkämmten auf Alm Ast für Ast

Über Jahrzehnte fokussierten sich Landwirte deshalb auf ertragreichere und zugänglichere Flächen. Mit Maschinen gibt es zwar große Unterstützung, im steilen und zugewachsenen Gelände helfen sie jedoch nur bedingt. Dort setzen deshalb die Freiwilligen an: „Die Bauern wollen diese Flächen erhalten. Aber für die aufwendige Wiederherstellung braucht es viele Hände“, so Auffinger. Am Bergwaldprojekt nehmen hauptsächlich Erwachsene teil. Es geht vor allem darum, einen aktiven Beitrag zur Sicherung des Lebensraumes zu leisten. Fachleute unterstützen die Ehrenamtlichen dabei.