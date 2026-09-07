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Attempted Murder of a Child

Woman Tried to Smother Her Son with a Pillow

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07.09.2026 13:59
Horrifying scenes in Spittal: A mother is alleged to have tried to suffocate her child.
Horrifying scenes in Spittal: A mother is alleged to have tried to suffocate her child.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Unbelievably horrific scenes unfolded in the Spittal district of Carinthia. A 43-year-old woman attempted to suffocate her five-year-old son with a pillow. The reason she gave to investigators is shocking. The woman is currently in pretrial detention.

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On July 15, a 5-year-old boy from the Spittal district narrowly escaped death—in his own home. His 43-year-old mother, a native of Styria, is alleged to have attempted to suffocate him with a pillow. According to the Klagenfurt District Attorney’s Office, the woman is now under investigation for attempted murder. 

Mother in Pretrial Detention
Relatives alerted the police. The woman has been in pretrial detention ever since. “A psychiatric evaluation was conducted. It shows that the woman was of sound mind,” confirms Markus Kitz, spokesperson for the Klagenfurt District Attorney’s Office. 

“Just Wanted to Intimidate Him”
Her explanation is baffling: “During questioning, the woman stated that she did not intend to kill her son, but only to intimidate him,” the statement continues. The woman from Upper Carinthia is now under investigation for attempted murder. The presumption of innocence applies. 

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