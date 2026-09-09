Das Festival der britischen Fotokünstler

Linksverkehr, Pfund statt Euro, Darts, Geister, eine Monarchie – und spätestens seit Oscar Wilde mit einem Hummer an der Leine an der Themse spazieren gegangen sein soll, wissen wir: Die Briten machen vieles gerne ein bisschen anders. Genau diese Mischung aus Tradition, Eigensinn und Exzentrik steht im Mittelpunkt des diesjährigen Fotofestivals La Gacilly-Baden Photo. Das Motto könnte passender kaum sein: „SO BRITISH!“