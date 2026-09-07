Über 1500 Ehrenamtliche tragen Tirols Büchereien

Heimische Bibliotheken leben von Freiwilligen. Wie wichtig die Arbeit dort ist und welche Bedeutung diese Einrichtungen haben, zeigte sich zuletzt an einem Beispiel in Osttirol.
Tirol ist ein Bundesland, in dem das Ehrenamt in vielen Bereichen der Gesellschaft enorm wichtig ist und auch gefördert wird. Egal, ob im Sport oder bei anderen Vereinen und Aktivitäten, ohne die Freiwilligen würde es viele Angebote nicht geben.
So auch bei den vielen Büchereien. Insgesamt gibt es 169 öffentliche Einrichtungen in Tirol. „Dass dieses Angebot funktioniert, verdanken wir zu einem großen Teil den Ehrenamtlichen“, erklärt LR Cornelia Hagele (ÖVP). Bei einem Besuch in der Bücherei im Osttiroler Anras machte sie sich ein Bild vom Angebot und kam mit den Helferinnen und Helfern dort ins Gespräch.
Insgesamt sieben Freiwillige sind im Team der Öffentlichen Bücherei in Anras. Leiterin Margit Fuchs wurde im Vorjahr für 20 Jahre Ehrenamt prämiert. „Das ist alles andere als selbstverständlich“, zeigt sich Hagele erfreut.
Mehr als nur ein Raum, wichtig für Gemeinschaft
Die barrierefreien Räumlichkeiten verfügen über einen eigenen Gemeinschaftsraum, der auch von Vereinen als Treffpunkt sowie für Lesungen, Workshops oder Spielrunden genutzt werden kann. Auch BM Johann Waldauf weiß um die Bedeutung der Bücherei für das Zusammenleben im Dorf: „Hier geht es nicht nur um Bücher, sondern um Begegnung, Austausch und darum, Menschen jeden Alters zusammenzubringen. Dass dieses Angebot von sieben Ehrenamtlichen getragen wird, zeigt, wie stark der Zusammenhalt in Anras ist.“
169 öffentliche Büchereien gibt es in Tirol. Über 1500 Menschen helfen in den Einrichtungen und machen die Räumlichkeiten nicht nur zur Leseecke, sondern zu einem Ort der Begegnung. Fast 78.000 Medien sind in den Bibliotheken registriert. 2,7 Millionen Mal wurden Bücher oder andere Inhalte entlehnt. Im Jahr des Ehrenamts wurden nicht weniger als 117 Mitarbeiter aus 56 Büchereien ausgezeichnet.
Auch die nackten Zahlen belegen, dass Büchereien in Osttirol einen großen Stellenwert haben. Mehr als 88.000 Entlehnungen wurden im Vorjahr in den 17 öffentlichen Bibliotheken verzeichnet. Zwei dieser Einrichtungen fungieren gleichzeitig auch als Schulbücherei. In Summe stehen 109 hauptberufliche und ehrenamtliche Menschen fast täglich in den Räumlichkeiten und helfen mit, ein einzigartiges Angebot zu schaffen.
Damit das so bleibt, will man gerade in kleinen Büchereien Freiwillige gewinnen. Gelingen soll das mit dem Bibliotheksentwicklungsplan, der im Herbst vorgestellt werden soll.
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