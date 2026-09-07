Über 1500 Ehrenamtliche tragen Tirols Büchereien

Mehr als nur ein Raum, wichtig für Gemeinschaft

Die barrierefreien Räumlichkeiten verfügen über einen eigenen Gemeinschaftsraum, der auch von Vereinen als Treffpunkt sowie für Lesungen, Workshops oder Spielrunden genutzt werden kann. Auch BM Johann Waldauf weiß um die Bedeutung der Bücherei für das Zusammenleben im Dorf: „Hier geht es nicht nur um Bücher, sondern um Begegnung, Austausch und darum, Menschen jeden Alters zusammenzubringen. Dass dieses Angebot von sieben Ehrenamtlichen getragen wird, zeigt, wie stark der Zusammenhalt in Anras ist.“