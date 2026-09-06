130 Meter abgestürzt: Wanderer bei Tour verletzt

Dramatischer Unfall im Tiroler Zillertal: Ein 43-jähriger Deutscher rutschte Sonntagfrüh auf dem Berliner Höhenweg aus und stürzte rund 130 Meter über steiles Gras- und Felsgelände ab. Der Mann musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.
Der 43-Jährige war am Sonntag gegen 8 Uhr gemeinsam mit zwei weiteren Wanderern auf dem Berliner Höhenweg von der Edelhütte in Richtung Kasseler Hütte unterwegs. „Im Bereich von Brandberg kam der Deutsche auf dem schwierigen, rund 35 bis 40 Grad steilen Gras- und Felsgelände ins Rutschen“, heißt es seitens der Polizei.
Begleiter schlugen sofort Alarm
Für den Wanderer gab es kein Halten mehr: Er stürzte etwa 130 Meter unkontrolliert talwärts, ehe er in einer leichten Senke zum Stillstand kam. Seine Begleiter setzten umgehend die Rettungskette in Gang.
Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber geborgen und ins Spital nach Hall in Tirol geflogen.
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