130 Meter abgestürzt: Wanderer bei Tour verletzt

Der 43-Jährige war am Sonntag gegen 8 Uhr gemeinsam mit zwei weiteren Wanderern auf dem Berliner Höhenweg von der Edelhütte in Richtung Kasseler Hütte unterwegs. „Im Bereich von Brandberg kam der Deutsche auf dem schwierigen, rund 35 bis 40 Grad steilen Gras- und Felsgelände ins Rutschen“, heißt es seitens der Polizei.