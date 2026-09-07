Four Injured
Blowout Caused Serious Accident
A tire blowout caused a serious traffic accident on Sunday afternoon in Ebensee (Upper Austria). The damaged company car began to skid, collided with another vehicle, which then rolled over and came to rest on its roof.
On Sunday around 2 p.m., a 57-year-old man from St. Wolfgang was driving his company car on the B145 in Ebensee. A few meters from the Offensee exit, he passed the car of a 53-year-old Bulgarian man, who had three Chinese women (ages 48, 58, and 72) in the car.
Vehicle Rolled Over
During the passing maneuver, a rear tire on the 57-year-old’s car suddenly burst. The car veered to the right and collided with the Bulgarian man’s vehicle. While the 57-year-old’s car spun around its own axis several times, the 53-year-old’s car veered off the road, rolled over, and came to rest on its roof.
Four people injured
All occupants of the older man’s car were uninjured. The 53-year-old and his three female passengers sustained injuries—two of them serious. The injured were taken to hospitals in Gmunden and Bad Ischl; one seriously injured woman was flown to a hospital in Linz.
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