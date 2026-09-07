Pendler-Nerven werden dank Ausbau geschont

Bypässe errichtet, Rampen verbreitert

Konkret wurde die Situation auf der B 21 verbessert, in dem an beiden Kreisverkehren Bypässe errichtet und die Anschlussrampen saniert und teilweise verbreitert wurden. Komplett neu ist ein intelligentes Ampelsystem: Wollen zeitgleich zu viele von der Autobahn abfahren, wird der Verkehr auf der B 21 kurzzeitig angehalten. Gefährliche Rückstaus auf die A 2 sollen damit der Vergangenheit angehören.