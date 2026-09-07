Pendler-Nerven werden dank Ausbau geschont

Der A 2-Anschluss in Wöllersdorf, Bezirk Wiener Neustadt, stellte Lenker vor eine Geduldsprobe. Ampeln und Bypässe machen damit Schluss. Es ist mit 5,5 Millionen Euro durchaus viel Geld, das Asfinag und Land NÖ dafür in die Hand genommen haben.
Pünktlich mit Schulbeginn sind die Bauarbeiten nun fast abgeschlossen.„Gefährliche Rückstaus wurden entschärft, der Verkehrsfluss verbessert. Wir entlasten damit Tausende Pendler, die diesen Knoten täglich nutzen“, so FPÖ-Verkehrslandesrat und Landesvize Udo Landbauer. Das Land übernahm 3,5 Millionen Euro, den Rest des Betrages die Asfinag.
Bypässe errichtet, Rampen verbreitert
Konkret wurde die Situation auf der B 21 verbessert, in dem an beiden Kreisverkehren Bypässe errichtet und die Anschlussrampen saniert und teilweise verbreitert wurden. Komplett neu ist ein intelligentes Ampelsystem: Wollen zeitgleich zu viele von der Autobahn abfahren, wird der Verkehr auf der B 21 kurzzeitig angehalten. Gefährliche Rückstaus auf die A 2 sollen damit der Vergangenheit angehören.
Bis Ende September fertig
Jetzt fehlen nur mehr kleinere Restarbeiten, die den Verkehr nur noch geringfügig beeinflussen werden, wie die Böschungen und Entwässerungsmulden. Spätestens Ende September soll alles fertig sein, und die Pendler aus der Region aufatmen können.
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