Eile statt Weile: Staufalle wird nun entschärft

Pendler aus dem Piestingtal und all jene Lenker, die den Autobahnanschluss in Wöllersdorf frequentieren, können ein leidvolles Lied davon singen: Zu den Verkehrsspitzen in den Morgen- und Abendstunden zählt dieser Bereich zu den verlässlichen Staupunkten im Bezirk Wiener Neustadt.