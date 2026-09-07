NÖ stichelt wegen ORF-Abgabe gegen Steirer

In Niederösterreich wurde die Landesabgabe bereits mit 1. Jänner 2024 abgeschafft. Laut Landes-ÖVP bedeutet das eine Entlastung von rund 41 Millionen Euro pro Jahr. Für deren Landesgeschäftsführer Matthias Zauner ist die Entwicklung in der Steiermark nun Anlass für Kritik.