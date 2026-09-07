NÖ stichelt wegen ORF-Abgabe gegen Steirer

Die ORF-Landesabgabe sorgt für ein Polit-Geplänkel zwischen Niederösterreich und der Steiermark. Grund dafür ist die Entscheidung von FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek, die für 2027 angekündigte Abschaffung nun doch zu verschieben.
In Niederösterreich wurde die Landesabgabe bereits mit 1. Jänner 2024 abgeschafft. Laut Landes-ÖVP bedeutet das eine Entlastung von rund 41 Millionen Euro pro Jahr. Für deren Landesgeschäftsführer Matthias Zauner ist die Entwicklung in der Steiermark nun Anlass für Kritik.
„Während andere die Abschaffung ankündigen, haben wir sie in Niederösterreich längst umgesetzt“, stichelt Zauner in Richtung Kunasek. Er wirft dem steirischen FPÖ-Landeshauptmann damit vor, eine angekündigte Entlastung vorerst nicht umzusetzen. Niederösterreich habe bereits vor mehr als zwei Jahren Fakten geschaffen, betont Zauner.
In der Steiermark hatte Kunasek die Abschaffung der Landesabgabe ursprünglich für 2027 angekündigt. Nun soll sie erst bis zum Ende der laufenden Regierungsperiode 2029 fallen. Hintergrund ist die angespannte Finanzlage des Landes: Die Abgabe bringt der Steiermark jährlich rund 30 Millionen Euro ein.
Derzeit zahlen steirische Haushalte zusätzlich zum österreichweit einheitlichen ORF-Beitrag von 15,30 Euro eine Landesabgabe von 4,70 Euro pro Monat. In Niederösterreich fällt dieser Aufschlag nicht (mehr) an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.