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1.82 per mille

E-bike rider lost his glasses in a crash—couldn’t find his way home

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06.09.2026 13:00
The man got on his e-bike while intoxicated after a party. (Stock photo)
The man got on his e-bike while intoxicated after a party. (Stock photo)(Bild: dominikspalek.pl - stock.adobe.com)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

A 59-year-old man in Upper Austria fell several meters down a wooded embankment on his e-bike while riding home from a party. Because he lost his glasses in the fall, he was unable to find his way and called emergency services.

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A crash involving an e-scooter occurred on Saturday around 1:40 a.m. in the municipality of Vorchdorf. A 59-year-old man from Vorchdorf was riding home from a party on Haresauer Straße when he fell down an embankment and lost his glasses.

Rescued from a predicament
Since he could no longer find his way back, he contacted emergency services, the fire department, and the police. The emergency responders rescued him from his predicament.

A breathalyzer test showed a blood alcohol level of 1.82 per mille. The man sustained minor injuries and did not require medical attention. He will be charged.

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