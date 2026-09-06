Alpinist bei 200-Meter-Sturz wohl schwer verletzt

Zu einem schweren Alpinunfall dürfte es am Sonntagmorgen in Mayrhofen im Zillertal gekommen sein. Am Berliner Höhenweg soll ein Alpinist rund 200 Meter über steiles Gelände abgestürzt sein.
Der Alpinist war kurz nach 8 Uhr am Berliner Höhenweg in Mayrhofen unterwegs. Im Bereich „Popbergnieder“ auf etwa 2400 Metern Seehöhe soll es schließlich zu einem fürchterlichen Unfall gekommen sein.
Erste Informationen zufolge dürfte der Mann rund 200 Meter über steiles Gelände abgestürzt sein. Die Bergretter aus Mayrhofen rückten aus, um den Mann zu bergen. Sie wurden vom Notarzthubschrauber „Martin 7“ zur Unfallstelle geflogen.
Nach der Erstversorgung wurde der Alpinist mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen.
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