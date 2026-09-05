Canyoningtour nimmt für Frau schmerzhaftes Ende

Sprung in Gumpe endete im Spital

Im ersten Drittel der Tour stand für die Teilnehmer ein Sprung aus rund fünf bis sechs Metern Höhe auf dem Programm. „Die Münchnerin sprang in die Gumpe – doch unmittelbar nach dem Eintauchen stieß sie mit dem rechten Fuß am Grund auf“, heißt es seitens der Polizei.