Canyoningtour nimmt für Frau schmerzhaftes Ende

Bei einer geführten Canyoningtour in Tirol kam es Samstagmittag zu einem Unfall. Eine 32-jährige Münchnerin verletzte sich nach einem fünf bis sechs Meter hohen Sprung am rechten Sprunggelenk und musste mit dem Notarzthubschrauber geborgen werden.
Der Ausflug in die Tiroler Bergwelt nahm für eine 32-jährige Münchnerin am Samstag ein schmerzhaftes Ende. Die Frau war gegen Mittag mit einer zwölfköpfigen Gruppe auf einer geführten Canyoningtour in der Auerklamm im Gemeindegebiet von Oetz unterwegs.
Sprung in Gumpe endete im Spital
Im ersten Drittel der Tour stand für die Teilnehmer ein Sprung aus rund fünf bis sechs Metern Höhe auf dem Programm. „Die Münchnerin sprang in die Gumpe – doch unmittelbar nach dem Eintauchen stieß sie mit dem rechten Fuß am Grund auf“, heißt es seitens der Polizei.
Dabei zog sie sich eine Verletzung am rechten Sprunggelenk zu. An eine Fortsetzung der Canyoningtour war nicht mehr zu denken. Für die Bergung wurde der Notarzthubschrauber „Martin 2“ alarmiert. Die Verletzte wurde mittels Tau aus der Schlucht geborgen und anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus geflogen.
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