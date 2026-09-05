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Gnadenfrist | Sind die Rechten so gut?

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(Bild: EPA/HANNIBAL HANSCHKE)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Gnadenfrist für die Regierenden in Österreich – erst in einem Jahr beginnt ein Reigen an Landeswahlen, bei dem die Wähler Umstürze bescheren könnten. So einer steht schon heute in einem ostdeutschen Bundesland mit kaum mehr Einwohnern als Wien bevor. Halb Europa – und ein großes „Krone“-Journalistenteam mit Michael Pommer an der Spitze vor Ort – blickt deshalb nach Sachsen-Anhalt. Wenn dort, vor dem Mauerfall Teil der DDR, die Wahlen so ausgehen, wie es die Meinungsumfragen erwarten lassen, dann erreicht die vom deutschen Verfassungsschutz offiziell als „rechtsextremer Verdachtsfall“ geltende AfD mehr als 40 Prozent, bei günstiger Konstellation sogar die absolute Mehrheit. „Es droht ein unregierbares Deutschland“, weiß „Krone“-Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz. Der Umsturz würde Deutschland erschüttern, weitere Wellen durch Europa auslösen.

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Sind die Rechten so gut? Ein Kontinent auf dem Weg nach rechts. Wer weiß, wie lange nach Sachsen-Anhalt die brüchige deutsche CDU/CSU-SPD-Regierung hält. Ob nicht nächstes Jahr die Franzosen die rechte Marine Le Pen zur Präsidentin wählen. Und die Österreicher bald die FPÖ zur Kanzlerpartei. Bei jedem Erfolg der Rechten wird man sich zu Recht fragen: Werden sie gewählt, weil sie so gut sind? Oder liegt es nicht vor allem daran, dass die Regierenden aus der Mitte und von links so schwächeln.

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