Gnadenfrist | Sind die Rechten so gut?

Gnadenfrist für die Regierenden in Österreich – erst in einem Jahr beginnt ein Reigen an Landeswahlen, bei dem die Wähler Umstürze bescheren könnten. So einer steht schon heute in einem ostdeutschen Bundesland mit kaum mehr Einwohnern als Wien bevor. Halb Europa – und ein großes „Krone“-Journalistenteam mit Michael Pommer an der Spitze vor Ort – blickt deshalb nach Sachsen-Anhalt. Wenn dort, vor dem Mauerfall Teil der DDR, die Wahlen so ausgehen, wie es die Meinungsumfragen erwarten lassen, dann erreicht die vom deutschen Verfassungsschutz offiziell als „rechtsextremer Verdachtsfall“ geltende AfD mehr als 40 Prozent, bei günstiger Konstellation sogar die absolute Mehrheit. „Es droht ein unregierbares Deutschland“, weiß „Krone“-Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz. Der Umsturz würde Deutschland erschüttern, weitere Wellen durch Europa auslösen.