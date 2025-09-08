Von der Selbstständigkeit ins Klassenzimmer

Jeder neu angestellte Lehrer ist Quereinsteiger

In Kärnten werden kommendes Schuljahr 137 Quereinsteiger ihr fachliches Wissen an Schüler weitergeben, in Volksschulen werden diese jedoch nicht eingesetzt. Das Projekt „Quereinsteiger in den Lehrerberuf“ gibt es seit drei Jahren. Jeder zehnte neu angestellte Lehrer ist einer von ihnen. „Mit dem Einstieg müssen sie die Ausbildung an der pädagogischen Hochschule beginnen, haben dann allerdings, je nach Vorqualifikation mehrere Jahre Zeit, das nachzuholen“, so Bildungsdirektorin Penz.

Eder wird künftig bildnerische Erziehung und künstlerischen Ausdruck unterrichten. Die Aufregung vor dem ersten Schultag ist spürbar. „Mit Teenagern ist es nicht immer einfach, aber ich glaube fest, dass wir gemeinsam Spaß haben werden und ich ihnen etwas Gutes mitgeben kann.“