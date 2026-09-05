Two Female Drunk Drivers
18-Year-Old Crashed Into a Bridge Railing While Drunk
She must have forgotten that she was supposed to stay sober: An 18-year-old crashed her car into a bridge railing around 4:40 a.m. on Saturday. Not only was she injured, but so were her two passengers (17). Her (provisional) driver’s license and that of a second female driver were revoked.
An 18-year-old provisional license holder from Ohlsdorf was driving her car on the L1303 in Ohlsdorf around 4:40 a.m. on Saturday. Near the village of Kohlwehr, she crashed her car into the guardrail in a bridge area, causing the front airbags to deploy.
Passengers Also Injured
The driver and her two passengers—two 17-year-olds from Laakirchen—sustained minor injuries in the crash. A breathalyzer test on the 18-year-old showed a blood alcohol level of 1.58 per mille. Her driver’s license was revoked on the spot.
Crashed into Guardrail
A few hours earlier, another drunk driver had caused a commotion in the Innviertel region: A 37-year-old woman from Linz had been driving her car near Mehrnbach on the B141 toward Ried im Innkreis on Friday around 5:45 p.m. At the “Hofer roundabout” there, she first crashed into the guardrail and then came to a stop inside the roundabout.
She, too, was injured
After receiving initial medical treatment for injuries of unspecified severity, the woman from Linz was taken to the hospital in Ried im Innkreis. A breathalyzer test showed a blood alcohol level of 1.74 per mille, and her driver’s license was temporarily revoked.
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