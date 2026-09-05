Biker (22) bei Kollision mit Lkw schwer verletzt

Freitagabend wurde ein junger Motorradfahrer in Kirchbach in Steiermark von einem Lkw übersehen. Bei der Kollision wurde der 22-Jährige schwer verletzt. Er wurde in das LKH Feldbach gebracht.
Gegen 21 Uhr wollte ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Lkw von der Kichberger Straße (L202) zu einer Tankstelle abbiegen. Dabei übersah er nach eigenen Angaben einen 22-jährigen Motorradfahrer.
Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der Biker zu Sturz kam. Dabei wurde er schwer verletzt. Nach der Erstversorgung am Unfallort musste der 22-Jährige vom Rettungsdienst in das LKH Feldbach gebracht werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.