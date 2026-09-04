LIVE: Here’s the score in the Betis vs. Real Madrid match

Betis Sevilla defeated the Madrid side 1-0 on Friday evening thanks to a goal by substitute Troy Parrott of Ireland in the 81st minute. Real, which had started the season with three wins, missed a chance to equalize in the closing minutes. Kylian Mbappé missed a penalty kick in the 95th minute. Carlos Espi’s supposed equalizer (87th minute) had been disallowed earlier for offside.