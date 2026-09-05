Eine magische Zeitreise mit Jubiläumsfreuden

Bereits zum zehnten Mal gastierten Thommy Ten und Amélie van Tass in der Wiener Staatsoper. Und auch im nächsten Jahr stehen sie mit „Magic in Vienna“ im Haus am Ring auf der Bühne.
Ein ganz besonderes Jubiläum feierten Thommy Ten & Amélie van Tass mit ihrer Show „Magic in Vienna“: Bereits zum zehnten Mal waren die Weltmeister der Mentalmagie mit ihrem Erfolgsprogramm in der Wiener Staatsoper zu Gast.
Vor fünf Jahren standen die beiden im traditionsreichen Haus am Ring erstmals auf der Bühne. Am 29. August 2021 verzauberten Thommy Ten & Amélie van Tass hier erstmals ihr Publikum mit einer Zeitreise in das Wien des Fin de Siècle. Mit Kunststücken wie vor hundert Jahren. Als erste Zauberer überhaupt durften sie hier ihre Show präsentieren. Und schrieben damit Magiegeschichte. Fünf Jahre später folgte nun die zehnte Vorstellung. Und eine neue Erfolgsgeschichte.
Internationale Projekte warten
Viel Zeit zum Feiern bleibt dem Zauberpaar allerdings nicht: Nach einem Zwischenstopp in Frankfurt ging es anschließend weiter nach London. Danach warten weitere internationale Projekten und Engagements. Doch auch im nächsten Jahr schaut das Magier-Duo wieder in der Wiener Staatsoper vorbei: mit Vorstellung Nummer elf und zwölf von „Magic in Vienna“ am 29. August 2027.
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