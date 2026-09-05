Eine magische Zeitreise mit Jubiläumsfreuden

Vor fünf Jahren standen die beiden im traditionsreichen Haus am Ring erstmals auf der Bühne. Am 29. August 2021 verzauberten Thommy Ten & Amélie van Tass hier erstmals ihr Publikum mit einer Zeitreise in das Wien des Fin de Siècle. Mit Kunststücken wie vor hundert Jahren. Als erste Zauberer überhaupt durften sie hier ihre Show präsentieren. Und schrieben damit Magiegeschichte. Fünf Jahre später folgte nun die zehnte Vorstellung. Und eine neue Erfolgsgeschichte.