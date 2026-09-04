Key Lessons Learned from Cases of Violence Against Women

Doormen have also been incorporated into the team

As a direct consequence of the incident in 2025, in which a homeless woman who had apparently been raped was turned away at the entrance, doormen will also be integrated into the violence protection teams in the future and trained accordingly. These teams have been in place since 2019 at all three locations of the Kepler University Hospital, thanks to an initiative by Monika Kern, head of the Department of Clinical Social Work.