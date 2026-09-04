Der Liebestraum wurde zu fünft weitergeträumt

Ein neues Instrument? Mozart stürzte sich begeistert auf das Novum Klarinette. Etwas, was er wohl mit Daniel Kückmeier gemeinsam hatte. Denn was jener im Klarinettenquintett in A-Dur in Töne zu setzen wusste, setzte dieser erst 18-Jährige gekonnt um. Mit kongenialen Partnern wie etwa Benjamin Schmid und Dalibor Karvay an den Violinen durfte man die Interpretation mit allen Wiederholungen durchaus als virtuose Liebeserklärung an ein Instrument verstehen.