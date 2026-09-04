Der Liebestraum wurde zu fünft weitergeträumt

Zwei Quintette von Mozart und Schumann sowie Liszts drei Liebesträume standen an Tag zwei bei Arsonore im Planetensaal des Schloss Eggenberg auf dem Programm.
Ein neues Instrument? Mozart stürzte sich begeistert auf das Novum Klarinette. Etwas, was er wohl mit Daniel Kückmeier gemeinsam hatte. Denn was jener im Klarinettenquintett in A-Dur in Töne zu setzen wusste, setzte dieser erst 18-Jährige gekonnt um. Mit kongenialen Partnern wie etwa Benjamin Schmid und Dalibor Karvay an den Violinen durfte man die Interpretation mit allen Wiederholungen durchaus als virtuose Liebeserklärung an ein Instrument verstehen.
Versprechen an die Zukunft
Und weil eben Markus Schirmers Arsonore-Festival immer auch ein Showcase junger Profis ist, war auch Arya Su Gülens Talentprobe mit Listzs „Liebesträumen“ am Klavier ein Versprechen an die Zukunft. Neben technischer Raffinesse waren hier schon bemerkenswerte Interpretationsansätze zu vernehmen.
Gänzlich ohne jugendliche Verstärkung, aber mit Intendant Schirmer am Klavier, beschloss Schumanns Quintett op. 44 in Es-Dur den Abend. Neben Harriet Krijgh am Cello durfte Sarah McElravy, beide erstmals hier zu Gast, dem Werk Farbe geben. Vor allem die lebhafte Klanggestaltung und kammermusikalische Intelligenz von McElravy trug den markanten zweiten Satz in die ihm zustehenden Tiefen, die bis ins Schlussfugato nachhallten.
Roland Schwarz
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.