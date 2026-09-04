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The Farce Is Finally Over

Three months later! FIA changes F1 race result

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04.09.2026 14:08
Pierre Gasly loses his Monaco podium finish.
Pierre Gasly loses his Monaco podium finish.(Bild: AFP/ANDREJ ISAKOVIC)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Three months after the Formula 1 race in Monaco, French driver Pierre Gasly must return the trophy for third place. The International Automobile Federation (FIA) race stewards upheld the appeals filed by several teams against the retroactive change to the race results and reimposed time penalties on the Alpine driver.

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As a result, Red Bull driver Isack Hadjar moves back up to third place in the official results behind winner Kimi Antonelli (Mercedes) and Lewis Hamilton (Ferrari).

This development stemmed from the chaos surrounding speed violations in the Monte Carlo pit lane, which resulted in a series of penalties against several drivers. However, Gasly’s two five-second penalties had later been overturned by the stewards because the organizers had acknowledged problems with the timing system.

Protests by Red Bull and McLaren Successful
Now, the top FIA judges have overturned that decision, ruling that it constituted unequal treatment compared to the other drivers who received time penalties. Red Bull, its sister team Racing Bulls, and McLaren had filed protests and have now been vindicated.

Alpine must bear half of the legal costs, and Gasly is now classified in seventh place.

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