Ein Stück Zukunft für rund 80 Kinder im Himalaja

Wo einst Kinder barfuß durch Schlamm liefen und kaum Zugang zu Schulen hatten, gibt es nun einen Ort der Hoffnung: Der Tiroler Wohltäter Frizzey Greif und seine Lebensgefährtin Christine haben im abgelegenen Chepang-Gebiet in Nepal das Frizzey-Light-Learning-Center Nr. 2 eröffnet. Die vom Land Tirol unterstützte Bildungsstätte bietet 80 Kindern Platz. „Hier geht es nicht nur um eine Schule. Wir wollen den Kindern Schutz, Würde, Hoffnung und echte Zukunftsperspektiven geben“, sagt Greif.