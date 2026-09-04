Tragedy in Italy
Austrian Man (59) Dies on the Beach in Caorle
A 59-year-old Austrian tourist died Thursday afternoon on the beach in the northern Italian Adriatic resort town of Caorle. He suffered a fainting spell while in the water. The man’s brother, who was nearby, was the first to realize how serious the situation was and rushed to his aid. Lifeguards also jumped into the sea to rescue the man and bring him to shore.
Once on shore, emergency responders immediately began administering first aid and performing CPR. In addition to emergency responders from the medical emergency center in Caorle, a rescue helicopter from Treviso was also dispatched. Despite the medical team’s resuscitation efforts, the 59-year-old could not be saved. No information was provided regarding his Austrian origin.
Several Emergencies This Summer Season
This tragic incident is the latest in a growing number of serious emergencies toward the end of the summer season along the Venetian Adriatic coast. As early as August 31, two other people had died between Caorle and Bibione after suffering fainting spells while swimming. With this latest death, the total number of fatalities on the beaches of the Venetian coast this summer has risen to 13.
The vast majority of the deaths are attributable to cardiovascular problems that occurred while swimming or walking along the shore. High temperatures and the intense heat had further exacerbated the situation, particularly in July and August.
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