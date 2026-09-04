Glutenreduziertes Mehl direkt vom Bauernhof

Nackthafer als Besonderheit

Vor allem das Nackthafermehl ist etwas Besonderes, da es glutenreduziert ist. „Wir machen in unserem Lokal fast alles damit von der Schnitzelpanier bis hin zur Palatschinke. Für die Bindung braucht es im Gegensatz zu anderen Mehlsorten aber doppelt so viele Eier“, so Hofchef Hannes Wiesmayer. Der Anbau des Getreides ist unkompliziert und klimaresistent. Für die Herstellung des Mehls wurde eine eigene Mühle gekauft. Mit ihr können bis zu 25 Kilogramm Korn pro Stunde gemahlen werden.