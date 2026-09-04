Glutenreduziertes Mehl direkt vom Bauernhof

Gesunde Ernährung, regionale Produkte und klimaresistente Pflanzen sind gefragter denn je. Hannes Wiesmayer vom gleichnamigen Hof in Hennersdorf, Bezirk Mödling, hat dies schon lange erkannt. Ab sofort bietet er auch sein eigenes Mehl an – und das nicht nur glutenreduziert.
Zum Kübeln ist das Mehl vom Wiesmayerhof – und zwar im wahrsten Sinn. Hannes Wiesmayer und seine Tochter Katharina bieten nämlich Dinkel-, Roggen-, Weizen- und Nackthafermehl aus eigenem Anbau im Mehrwegkübel an. „Diese lassen sich dicht verschließen, das schützt vor Ungeziefer und Feuchtigkeit. Haltbar ist das Mehl mindestens acht Monate. Die Kübel sind mit drei Euro Pfand versehen und wiederverwendbar“, informiert Katharina Wiesmayer. Gut 1,8 Kilo Mehl fasst ein Kübel.
Nackthafer als Besonderheit
Vor allem das Nackthafermehl ist etwas Besonderes, da es glutenreduziert ist. „Wir machen in unserem Lokal fast alles damit von der Schnitzelpanier bis hin zur Palatschinke. Für die Bindung braucht es im Gegensatz zu anderen Mehlsorten aber doppelt so viele Eier“, so Hofchef Hannes Wiesmayer. Der Anbau des Getreides ist unkompliziert und klimaresistent. Für die Herstellung des Mehls wurde eine eigene Mühle gekauft. Mit ihr können bis zu 25 Kilogramm Korn pro Stunde gemahlen werden.
Verkauf direkt ab Hof
Erster Großabnehmer für die Mehle ist übrigens die Luftburg im Wiener Prater. Alle anderen Kunden können es im Hofladen oder jetzt am Samstag, den 5. September, von 9 bis 13 Uhr beim ersten Hofmarkttag im Herbst kaufen.
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