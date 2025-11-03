Vom echten Biohuhn zu kostbaren Säften

Er meint es wörtlich, wenn er von Nachhaltigkeit spricht: Sie beginnt für ihn nicht erst am Feld, sondern beim Zähneputzen, beim Einkauf, bei der Entscheidung, welches Produkt man im Regal greift. „Jede Wahl, die wir treffen - ob beim Essen, beim Urlaub, bei der Kleidung – hat Folgen. Wir alle wissen, was wir unserem Planeten antun, und viele tun trotzdem nichts. Was werden unsere Kinder dazu sagen?“