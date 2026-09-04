Nine fire departments on the scene
Electric Jaguar Completely Destroyed by Fire in Garage
In the early hours of Friday morning, a total of nine fire departments were dispatched to a garage fire in Kirchham, Upper Austria. An electric car parked there had burst into flames, and the fire spread to a second vehicle.
At 4:49 a.m., sirens wailed in Kirchham. A Jaguar electric car parked in a garage had burst into flames for reasons that are still unknown. By the time the first fire departments arrived on the scene, the car was already fully engulfed in flames.
Alarm Level Two
A Level 2 alarm was declared, and a total of nine fire departments were dispatched. Despite the rapid response, the electric car, a VW Beetle also parked there, and the garage were completely destroyed by the fire.
Electric car must be cooled
To cool the electric vehicle, it was subsequently placed in a container filled with water. According to initial reports, no one was injured in the fire. The police have launched an investigation into the cause of the fire.
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