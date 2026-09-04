Arbeitsunfälle in Tirol fordern vier Verletzte

Zum ersten Unfall kam es gegen 8.30 Uhr in Nußdorf Debant. Auf einer sehr steilen Wiese fuhr ein Einheimischer (57) im Zuge von landwirtschaftlichen Arbeiten mit seinem Hoflader. „Das Fahrzeug kam ins Rutschen und stürzte über eine Mauer“, heißt es von einem Sprecher der Polizei. Der 57-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und mussten mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Lienz geflogen werden.