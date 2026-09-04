Arbeitsunfälle in Tirol fordern vier Verletzte

Gefordert waren Tirols Einsatzkräfte am Donnerstag wegen Arbeitsunfällen. Vier Einheimische mussten mit teils schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Zu zwei Unfällen musste auch der Notarzt- bzw. Rettungshubschrauber ausrücken.
Zum ersten Unfall kam es gegen 8.30 Uhr in Nußdorf Debant. Auf einer sehr steilen Wiese fuhr ein Einheimischer (57) im Zuge von landwirtschaftlichen Arbeiten mit seinem Hoflader. „Das Fahrzeug kam ins Rutschen und stürzte über eine Mauer“, heißt es von einem Sprecher der Polizei. Der 57-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und mussten mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Lienz geflogen werden.
Trotz der Spikes an den Schuhen rutschte der 36-Jährige auf dem eisigen Untergrund ab und kam zu Sturz.
Ein Sprecher der Polizei
Seilbahnmitarbeiter verlor Gleichgewicht
Der zweite Arbeitsunfall ereignete sich gegen 11.10 Uhr in Sölden. Gemeinsam mit einem Kollegen war ein Einheimischer (36) mit dem Ziehen eines Seils am Tiefenbachferner beschäftigt. „Während er es zog, kam es abrupt zum Stillstand, wodurch der Arbeiter das Gleichgewicht verlor“, schildert ein Sprecher der Polizei.
Trotz der Spikes an den Schuhen rutschte der 36-Jährige auf dem eisigen Untergrund ab und kam zu Sturz. Der Schwerverletzte musste mit dem Notarzthubschrauber in die Medalp nach Imst geflogen werden.
Beim Abstieg von der Leiter rutschte der 45-Jährige auf einer Sprosse aus.
Ein Sprecher der Polizei
Von Leiter eineinhalb Meter abgestürzt
Schauplatz des dritten Arbeitsunfalles war ein Gewerbebetrieb in Kundl. Um 17.10 Uhr war ein Einheimischer (45) mit Reinigungsarbeiten beschäftigt und befand sich dazu auf einer Aluminiumleiter. „Beim Abstieg von der Leiter rutschte der 45-Jährige auf einer Sprosse aus und stürzte aus einer Höhe von 1,5 Metern rücklings auf den Boden.“
Nach der Erstversorgung durch einen Sanitäter des Roten Kreuzes wurde der Arbeiter mit leichten Verletzungen zu einem Arzt gebracht.
Über Terrassenboden in Garten gekracht
Zum vierten Arbeitsunfall kam es schließlich gegen 17.30 Uhr in Breitenwang. Auf der Terrasse eines Einfamilienhauses war ein Einheimischer (62) mit handwerklichen Arbeiten beschäftigt. „Im Zuge dessen stürzte der Mann drei Meter über den Terrassenboden in den darunterliegenden Garten ab.“
Der 62-Jährige zog sich „Verletzungen unbestimmten Grades“ zu und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert.
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