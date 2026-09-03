Mother (36) Acquitted of Serious Charges

The trial against a 36-year-old woman ended with a surprising turn of events on Thursday at the Ried Regional Court. She was accused of beating, kicking, and throwing objects at her husband for about 15 years. Starting in 2019, she was also alleged to have physically abused her older son and threatened him with death. In addition, on August 31 of last year, she allegedly physically assaulted both of her sons during a family incident.