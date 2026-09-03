Father and Son Tortured
Mother (36) Acquitted of Serious Charges
A 36-year-old mother faced serious charges at the Ried Regional Court. She was accused of beating, kicking, and throwing objects at her husband and son for years. However, during the trial, the witnesses changed their testimony—and the 36-year-old was acquitted.
The trial against a 36-year-old woman ended with a surprising turn of events on Thursday at the Ried Regional Court. She was accused of beating, kicking, and throwing objects at her husband for about 15 years. Starting in 2019, she was also alleged to have physically abused her older son and threatened him with death. In addition, on August 31 of last year, she allegedly physically assaulted both of her sons during a family incident.
Severe Penalty
These charges carry a potential sentence of five to 15 years in prison if she is convicted. However, two witnesses—her son and her husband—changed their testimony during the trial. The 36-year-old was acquitted by the lay judges’ court; the verdict is already final. Regardless, the district attorney’s office has requested a transcript of the trial and is considering filing a defamation suit against the father and son.
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