In der Kellergasse auf den Weinherbst angestoßen

Und zum Hintergrund des mittlerweile 31. Weinherbstes meint sie: „Niederösterreich ist Weinland Nummer eins in Österreich – und darauf können wir stolz sein. Gerade in einem Jahr, in dem die Dürre auch unseren Weinbau vor große Herausforderungen stellt, wollen wir zeigen, was unsere Winzerinnen und Winzer leisten und welche Qualität sie hervorbringen. Und dafür ist der Weinherbst die beste Gelegenheit: In unseren acht Weinbaugebieten wird in den kommenden Wochen bei Festen, Verkostungen, Weinkulinarien und Riedenwanderungen das Lebensgefühl Weinherbst erlebbar. Damit machen wir Lust auf niederösterreichischen Wein und stärken gleichzeitig unsere Winzerinnen und Winzer und unsere Regionen.“