Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Genuss & Lebensfreude

In der Kellergasse auf den Weinherbst angestoßen

Niederösterreich
04.09.2026 12:00
Gelacht, gefeiert und gefachsimpelt wurde bei der Eröffnung des Weinherbstes in der Kellergasse ...
Gelacht, gefeiert und gefachsimpelt wurde bei der Eröffnung des Weinherbstes in der Kellergasse von Röschitz.(Bild: Attila Molnar)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Der Beginn der „fünften Jahreszeit“ in Niederösterreich wurde jetzt in einer pittoresken Kellergasse in Röschitz im Bezirk Horn gefeiert. Nun stehen in ganz Niederösterreich Hunderte Veranstaltungen auf dem Programm...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Knapp 300 Gäste aus Tourismus, Gastronomie, Medien – unter ihnen Christoph Berndl von CRM-Medien, ORF-NÖ-Marketingleiter Michael Battisti und „Krone-Niederösterreich“-Redaktionsleiter Lukas Lusetzky und Projektpartner waren ebenso wie zahlreiche Besucher mit dabei und ließen sich edle Weine von den Winzern Gruber, Edlinger, Frischauf, Krottendorfer, Berger, Respiz-Hof Kölbl und Salon-Sieger sowie regionale Kulinarik, gegart von Ex-Wirtshauskultur-Obmann Harald Pollak und Goldenes-Bründl-Patron Gerhard Knobl und ihren Teams, munden. Mit Musik der Kult-Gruppe „Die Strottern“ fiel der Startschuss für Hunderte Veranstaltungen im Land.

Bei der Eröffnung des 31. Weinherbstes Niederösterreich: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ...
Bei der Eröffnung des 31. Weinherbstes Niederösterreich: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit (v. l.) Christian Gruber, Maria Wegscheider und Ewald Gruber vom Bio-Weingut Gruber-Röschitz, Weinkönigin Marie I. und Michael Duscher (GF NÖ Werbung).(Bild: NLK KHITTL)
Weinkönigin Marie I., Moderatorin Jessica Schwarz und Weinbauverband Niederösterreich-Präsident ...
Weinkönigin Marie I., Moderatorin Jessica Schwarz und Weinbauverband Niederösterreich-Präsident LKR Ing. Reinhard Zöchmann.(Bild: Attila Molnar)
Ex-NÖ-Kultur-Geschäftsführer Paul Gessl verbrachte seinen ersten Tag im Ruhestand bei der ...
Ex-NÖ-Kultur-Geschäftsführer Paul Gessl verbrachte seinen ersten Tag im Ruhestand bei der Eröffnung des Weinherbsts.(Bild: Attila Molnar)
DJin Hellin ließ den Abend am Bio-Weingut Gruber mit Electro-Sounds, HIts der 1980er und ...
DJin Hellin ließ den Abend am Bio-Weingut Gruber mit Electro-Sounds, HIts der 1980er und Violineinlagen den spätsommerlchen Abend ausklingen.(Bild: Attila Molnar)
Purer Weni-Genuss in den Kellergassen: Im Rahmen des Weinherbstes finden Hunderte ...
Purer Weni-Genuss in den Kellergassen: Im Rahmen des Weinherbstes finden Hunderte Veranstaltungen im ganzen Land statt.(Bild: Attila Molnar)
„Die Strottern“ sorgten für den perfekt passenden musikalischen Rahmen.
„Die Strottern“ sorgten für den perfekt passenden musikalischen Rahmen.(Bild: Attila Molnar)

Die Arbeit der heimischen Winzer im Rampenlicht
„Der Weinherbst ist nicht irgendeine Show, kein Disneyland – sondern ist authentisch und echt – eine ganz besondere Mischung aus Genuss, Landschaft und Lebensfreude“, erklärte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Nach dem Festakt in der Kellergasse wurde noch am Bio-Weingut Gruber gemeinsam gefeiert.

Und zum Hintergrund des mittlerweile 31. Weinherbstes meint sie: „Niederösterreich ist Weinland Nummer eins in Österreich – und darauf können wir stolz sein. Gerade in einem Jahr, in dem die Dürre auch unseren Weinbau vor große Herausforderungen stellt, wollen wir zeigen, was unsere Winzerinnen und Winzer leisten und welche Qualität sie hervorbringen. Und dafür ist der Weinherbst die beste Gelegenheit: In unseren acht Weinbaugebieten wird in den kommenden Wochen bei Festen, Verkostungen, Weinkulinarien und Riedenwanderungen das Lebensgefühl Weinherbst erlebbar. Damit machen wir Lust auf niederösterreichischen Wein und stärken gleichzeitig unsere Winzerinnen und Winzer und unsere Regionen.“  

NÖ-Werber Duscher: „Die genussvollste Zeit im Jahr“
Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, ergänzt: „Mit dem stimmungsvollen Weinherbst-Opening im Bio-Weingut Gruber Röschitz wurde der Startschuss für die genussvollste Jahreszeit Niederösterreichs gegeben. Wer den Weinherbst erleben will, begegnet ihm am besten dort, wo er entsteht. Die neuen Weinreisen führen durch alle acht Weinbaugebiete und laden dazu ein, Winzerinnen, Winzer und ihr Handwerk direkt vor Ort kennenzulernen. Ob beim Wandern, Radfahren oder Verkosten – überall wird Wein zur Begegnung und ein Glas zum Stück gelebter Kultur.“

Info: www.weinherbst.at

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
04.09.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Häftling Kehle durchtrennt: Details schockieren
170.884 mal gelesen
In der Justizanstalt Klagenfurt wurde ein 19-jähriger Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden. ...
Deutschland
Mindestens eine Detonation bei deutschem Kraftwerk
116.252 mal gelesen
Um dieses Kraftwerk soll es sich handeln. (Archivbild)
Motor
Elektroschrott mit nur 16.000 Kilometern am Tacho
112.160 mal gelesen
Krone Plus Logo
Für den Smart Electric Drive von 2016 von Frau Eipeldauer gibt es keine Akkus mehr.
Außenpolitik
Außenministerin lädt russischen Botschafter vor
1401 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hat den russischen Botschafter einbestellt.
Innenpolitik
„Gemeinsam hinaus“: Kickl macht Ludwig ein Angebot
1353 mal kommentiert
Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig (li.) attackierte Herbert Kickl scharf. Der blaue ...
Innenpolitik
Vorreihung von Bablers Vater: Jetzt spricht Spital
1252 mal kommentiert
Das familiäre Umfeld von SPÖ-Chef Babler geriet in den Fokus der FPÖ.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf