In der Kellergasse auf den Weinherbst angestoßen

Der Beginn der „fünften Jahreszeit“ in Niederösterreich wurde jetzt in einer pittoresken Kellergasse in Röschitz im Bezirk Horn gefeiert. Nun stehen in ganz Niederösterreich Hunderte Veranstaltungen auf dem Programm...
Knapp 300 Gäste aus Tourismus, Gastronomie, Medien – unter ihnen Christoph Berndl von CRM-Medien, ORF-NÖ-Marketingleiter Michael Battisti und „Krone-Niederösterreich“-Redaktionsleiter Lukas Lusetzky und Projektpartner waren ebenso wie zahlreiche Besucher mit dabei und ließen sich edle Weine von den Winzern Gruber, Edlinger, Frischauf, Krottendorfer, Berger, Respiz-Hof Kölbl und Salon-Sieger sowie regionale Kulinarik, gegart von Ex-Wirtshauskultur-Obmann Harald Pollak und Goldenes-Bründl-Patron Gerhard Knobl und ihren Teams, munden. Mit Musik der Kult-Gruppe „Die Strottern“ fiel der Startschuss für Hunderte Veranstaltungen im Land.
Die Arbeit der heimischen Winzer im Rampenlicht
„Der Weinherbst ist nicht irgendeine Show, kein Disneyland – sondern ist authentisch und echt – eine ganz besondere Mischung aus Genuss, Landschaft und Lebensfreude“, erklärte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Nach dem Festakt in der Kellergasse wurde noch am Bio-Weingut Gruber gemeinsam gefeiert.
Und zum Hintergrund des mittlerweile 31. Weinherbstes meint sie: „Niederösterreich ist Weinland Nummer eins in Österreich – und darauf können wir stolz sein. Gerade in einem Jahr, in dem die Dürre auch unseren Weinbau vor große Herausforderungen stellt, wollen wir zeigen, was unsere Winzerinnen und Winzer leisten und welche Qualität sie hervorbringen. Und dafür ist der Weinherbst die beste Gelegenheit: In unseren acht Weinbaugebieten wird in den kommenden Wochen bei Festen, Verkostungen, Weinkulinarien und Riedenwanderungen das Lebensgefühl Weinherbst erlebbar. Damit machen wir Lust auf niederösterreichischen Wein und stärken gleichzeitig unsere Winzerinnen und Winzer und unsere Regionen.“
NÖ-Werber Duscher: „Die genussvollste Zeit im Jahr“
Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, ergänzt: „Mit dem stimmungsvollen Weinherbst-Opening im Bio-Weingut Gruber Röschitz wurde der Startschuss für die genussvollste Jahreszeit Niederösterreichs gegeben. Wer den Weinherbst erleben will, begegnet ihm am besten dort, wo er entsteht. Die neuen Weinreisen führen durch alle acht Weinbaugebiete und laden dazu ein, Winzerinnen, Winzer und ihr Handwerk direkt vor Ort kennenzulernen. Ob beim Wandern, Radfahren oder Verkosten – überall wird Wein zur Begegnung und ein Glas zum Stück gelebter Kultur.“
Info: www.weinherbst.at
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