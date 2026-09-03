"Needs playing time"
Rapid loans forward to TSV Hartberg
On the final day of the transfer window in Austria, SK Rapid loaned forward Andrija Radulović to league rival TSV Hartberg. There, the 24-year-old is expected to “gain playing time” and “regain his former form.”
Radulović scored six goals in 38 games for SK Rapid. In 2025, the Vienna-based club signed him from the Serbian club FK Vojvodina for 1.1 million euros. Most recently, the former Montenegrin international was on loan for half a year to Hapoel Haifa in Israel. Now, the 24-year-old is set to gain playing time in Hartberg and integrate into the Austrian Bundesliga.
“Found a Good Club for Him”
“We were looking for an opportunity for Andrija Radulović to gain as much playing time as possible this season—something we currently cannot offer him here,” explained Managing Director Markus Katzer in the club’s press release, outlining the reason for the loan. “I’m pleased that we were able to find a good club for him in TSV Hartberg, where many players have already been able to take their development in a positive direction.”
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