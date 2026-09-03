Rapid loans forward to TSV Hartberg

Radulović scored six goals in 38 games for SK Rapid. In 2025, the Vienna-based club signed him from the Serbian club FK Vojvodina for 1.1 million euros. Most recently, the former Montenegrin international was on loan for half a year to Hapoel Haifa in Israel. Now, the 24-year-old is set to gain playing time in Hartberg and integrate into the Austrian Bundesliga.