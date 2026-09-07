Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Steirischer Bildhauer

Josef Pillhofers Tochter arbeitet für seine Kunst

Steiermark
07.09.2026 12:28
Susanna Tabaka-Pillhofer mit Ehemann und Schauspielerin Jan Tabaka
Susanna Tabaka-Pillhofer mit Ehemann und Schauspielerin Jan Tabaka(Bild: Peter Bernthaler)
Porträt von Peter Bernthaler
Von Peter Bernthaler

Josef Pillhofer, 2010 fast 90-jährig verstorben, ist einer der berühmtesten Bildhauer des 20. Jahrhunderts in Österreich. In der Steiermark ist sein Werk noch immer sehr präsent. Ein Besuch bei seiner Tochter in seiner Skulpturen-Halle in Neuberg an der Mürz.  

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Stift Admont, Sommer 2026: In der aktuellen Ausstellung stehen Bilder des steirischen Malers Hannes Schwarz Werken Josef Pillhofers gegenüber. Die beiden sind Zeitgenossen mit ähnlichen Lebensdaten von den 1920ern bis in die 2010er-Jahre. Der künstlerische Leiter des Museums, Michael Richter-Grall, hält Pillhofer „für einen ganz bedeutenden Bildhauer, der auch an der Grazer Kunstgewerbeschule als Professor einer Meisterklasse tätig war und damit viele angehende Bildhauer geprägt hat. In Wien war er präsent durch sein Atelier, durch die Pillhofer-Skulpturenhalle in Neuberg an der Mürz ist er vor allem wichtig für die Steiermark.“

Ein Gutteil der Pillhofer-Leihgaben in Admont wurde von Susanna Tabaka-Pillhofer, einer Tochter des Bildhauers, beigesteuert. Anlass für die „Steirerkrone“, sie in der Skulpturenhalle in Neuberg zu besuchen. Das einstige Sägewerk wurde vom Künstler vor gut 20 Jahren erworben, um dort Ordnung im umfangreichen Gesamtwerk schaffen zu können. Rund 80 Skulpturen aus allen Schaffensperioden befinden sich hier. An Materialien vertreten: Holz, Gips, Bronze, Stahlblech, Sandstein, Marmor. Von Entwürfen bis hin zu Bronzegüssen mit sorgfältiger, nachträglicher Patinierung.

Die Johannes-Brahms-Büste von Josef Pillhofer in Mürzzuschlag.
Die Johannes-Brahms-Büste von Josef Pillhofer in Mürzzuschlag.(Bild: Peter Bernthaler)

„Jede Skulptur in der Halle hat eine andere Farbe, das ist schon etwas Spezielles“, sagt Tabaka-Pillhofer. Ihr Vater hat jede Skulptur selbst patiniert. Zum Vergleich: Arbeiten Fritz Wotrubas hätten in Vielzahl eine gleiche Patina, die jeweils vom Gießer erzeugt worden sei. Pillhofer war von 1946 bis 1953 Wotrubas Schüler an der Akademie der bildenden Künste in Wien, wurde dann an der „Bildenden“ Lehrbeauftragter und Wotrubas Assistent, bezog – gleich anderen prominenten österreichischen Bildhauern wie Hrdlicka oder Avramidis – ein Staatsatelier im Prater beim Trabrennplatz.

In das Mürztal verliebt
Dieses Atelier „war auf Lebenszeit. Das heißt, wenn der Künstler stirbt, muss das Atelier geräumt werden. Mein Vater hat sich circa ab 2005 natürlich Sorgen gemacht, was einmal mit seinem Werk sein wird. Er wurde zwar in Wien geboren, hat seine Kindheit aber in Mürzzuschlag verbracht. Er hat die Gegend hier geliebt, hat sich dann entschlossen, diese Halle zu erwerben und herzurichten – und musste wahnsinnig viele Skulpturen dafür verkaufen,“ so Tochter Susanna im Rückblick.

Pillhofer-Werke weltweit vertreten
Ob Storm King Art Center bei New York, Museum of Modern Art in Boston, Baltimore, Montreal oder Hollywood bei der Familie des berühmten Regisseurs Otto Preminger: Geht es um moderne Skulptur, ist Pillhofer oft in den Sammlungen vertreten. Kein Wunder: 1954 und 1956 war er mit seinen Arbeiten auf der Biennale in Venedig mit dabei. Österreich-weit sind seither seine Werke in allen großen öffentlichen Museen in Wien, Salzburg oder Graz zu finden. Vor dem Liaunig-Privatmuseum in Kärnten fesselt als Erstes eine riesige Pillhofer-Blechfaltung den Blick. 

Ohne pausenlose Arbeit für das Werk ihres Vaters wäre Josef Pillhofer nicht so kontinuierlich im Fokus von Ausstellungen. Sie ist „full time“ beschäftigt, so die Tochter. „Das ist keine Verwaltung, sondern Arbeit mit und an dem Werk des Vaters. Dazu kommt noch Nachpatinieren und Schleifen. Wenn dann finanzieller Raum ist, kann ich wieder Werke gießen lassen, die noch nie nach Originalen gegossen wurden: Mein Vater hat vor seinem Tod noch beschriftet, das oder das lasst gießen.“ Inzwischen ist nach sechsjähriger Arbeit der Gesamt-Bestand an Pillhofer-Skulpturen – es sind mehr als 800! – detailliert erfasst und dokumentiert, einzusehen auf der Pillhofer-Homepage.

Neben der Bildhauerei hat Josef Pillhofer sein ganzes Leben lang mit Hingabe gezeichnet, Landschaften und vor allem Akt. Der zeichnerische Gesamtbestand wartet allerdings noch auf Katalogisierung, wie Susanna Tabaka-Pillhofer ein wenig leidvoll wegen der schwer überschaubaren Arbeit anmerkt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
07.09.2026 12:28
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
217.368 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Salzburg
Jetzt bröckelt der Tunnel beim Luxus-Millionengrab
160.661 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Fertigstellung des „Six Senses“-Luxusprojekts steht weiter in den Sternen – auch wenn die ...
Wien
Beatpatrol-Flop: Fans frustriert, Künstler weg
124.527 mal gelesen
Stundenlanges Warten statt tanzen in Wien: Bei Beatpatrol gab es am Freitag massive Probleme – ...
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
3952 mal kommentiert
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Außenpolitik
Schicksalswahl: Wie hoch gewinnt die AfD?
1905 mal kommentiert
In Sachsen-Anhalt kündigt sich ein Polit-Beben an.
Innenpolitik
Kopftuch-Strafen: Vereine wollen für Eltern zahlen
1651 mal kommentiert
An Problemschulen wird es unweigerlich zu Konflikten kommen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf