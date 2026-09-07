Josef Pillhofers Tochter arbeitet für seine Kunst

Ohne pausenlose Arbeit für das Werk ihres Vaters wäre Josef Pillhofer nicht so kontinuierlich im Fokus von Ausstellungen. Sie ist „full time“ beschäftigt, so die Tochter. „Das ist keine Verwaltung, sondern Arbeit mit und an dem Werk des Vaters. Dazu kommt noch Nachpatinieren und Schleifen. Wenn dann finanzieller Raum ist, kann ich wieder Werke gießen lassen, die noch nie nach Originalen gegossen wurden: Mein Vater hat vor seinem Tod noch beschriftet, das oder das lasst gießen.“ Inzwischen ist nach sechsjähriger Arbeit der Gesamt-Bestand an Pillhofer-Skulpturen – es sind mehr als 800! – detailliert erfasst und dokumentiert, einzusehen auf der Pillhofer-Homepage.