Kohlen- und Sauerstoff rund um die Venus gefunden

Messgeräte vom IWF in Graz mitentwickelt

Das IWF ist an den Magnetfeld-Messgeräten und dem Ionenspektrometer, die bei der Mission von „BepiColombo“ zum Einsatz kommen, beteiligt. „Es ist schön, dass die jahrelange und intensive Arbeit schon erste Früchte trägt, bevor ‘BepiColombo‘ überhaupt am Ziel angekommen ist“, so Forscher und Co-Autor David Fischer in der Aussendung.