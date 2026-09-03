151 appearances for Bosnia
Legendary Striker Ends His Career with the National Team!
It’s over: 40-year-old Edin Dzeko has announced his retirement from the Bosnia and Herzegovina national soccer team!
As the Schalke striker announced on social media, he will play his “next and final match for our national team” on October 2 in the Nations League against Sweden...
151 Appearances for Bosnia and Herzegovina
Dzeko holds his country’s record for most appearances, having played 151 times for Bosnia and Herzegovina. The former top scorer of the German Bundesliga scored 73 goals during that time.
“Sometimes I’ve asked myself...”
He feels “that the time has come to retire,” Dzeko wrote. “Sometimes I’ve wondered when this moment would come... But I never would have thought how emotional I’d feel writing these words.”
Dzeko made his debut in 2007 in a European Championship qualifier against Turkey (3–2). Most recently, he represented his country at the World Cups in the U.S., Mexico, and Canada. In January, Dzeko transferred to Schalke 04, which is coached by Austrian Miron Muslic.
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