"No longer possible"
Pain! Ofner forced to end season early
For Sebastian Ofner, a mixed season is coming to a premature end. The 30-year-old from Styria announced on Thursday that he is expected to compete in the Challenger tournament in Seville next week and then take a break.
Austria’s current No. 1 (ATP No. 125) cited recurring injury problems as the reason. Most recently, Ofner was forced to retire in the third set of his first-round match against Lithuanian Edas Butvilas in Manacor.
“I’ve been struggling with heel pain again for quite some time, and at this point, it’s simply no longer possible to continue like this,” Ofner wrote on Instagram.
“It’s hard for me to take a step back, but right now I need to focus on my health and consult with various doctors and specialists. My main goal is to make a full recovery and feel normal again—and hopefully be back on the court pain-free soon,” Ofner said.
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