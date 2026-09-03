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Woman's Body Found

Autopsy Confirms Suspicion of Homicide

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03.09.2026 11:29
The body was found along the Ager River.
The body was found along the Ager River.(Bild: FOTOKERSCHI / MATTHIAS KALTENLEITNER)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

On Tuesday in Vöcklabruck, Upper Austria, children playing found the body of 53-year-old Sonja K. on the banks of the Ager River. Since the victim had multiple stab wounds, the Wels District Attorney’s Office ordered an autopsy. The “Krone” has learned the results.

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On Tuesday around 4 p.m. , the body of 53-year-old Sonja K. from Laakirchen was found not far from an allotment garden community in the Dürnau district . The Wels District Attorney’s Office ordered an autopsy to determine the cause of death. Initial results are now available: “The autopsy is complete. Several stab wounds were found on the body; it is highly likely that the death was caused by another person,” explains Christoph Weber of the Wels District Attorney’s Office.

Many Questions Remain
However, many questions remain unanswered. For tactical reasons related to the investigation, the prosecution will not disclose exactly when the 53-year-old died, whether the location where the body was found was also the crime scene, or where and how many times the woman was stabbed. It also remains unclear whether a possible murder weapon was found or whether there are already any suspects.

In the Hospital Before Her Death
The fact is that the location where she was found is not far from the Salzkammergut Clinic in Vöcklabruck. The 53-year-old is said to have been admitted to the psychiatric ward there before her death. On August 29, she was reported missing.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

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