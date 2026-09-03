Autopsy Confirms Suspicion of Homicide

On Tuesday around 4 p.m. , the body of 53-year-old Sonja K. from Laakirchen was found not far from an allotment garden community in the Dürnau district . The Wels District Attorney’s Office ordered an autopsy to determine the cause of death. Initial results are now available: “The autopsy is complete. Several stab wounds were found on the body; it is highly likely that the death was caused by another person,” explains Christoph Weber of the Wels District Attorney’s Office.