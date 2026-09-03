„Nur Geschenke“? Desolates Auto überführte Diebe

Bei Routine-Verkehrskontrollen konnten Polizisten im steirischen Mürzzuschlag ein diebisches Duo aus Georgien überführen. Dessen Auto war desolat, darin befanden sich Laptops, Handys und weitere Gegenstände – laut den beiden Männern nur Geschenke, die sie in ihr Heimatland bringen wollten ...
Es begann für die Beamten der Polizeiinspektion Mürzzuschlag mit routinemäßigen Geschwindigkeitsmessungen auf der Semmering-Begleitstraße. Dabei fiel ihnen am Dienstag ein Auto mit deutschem Kennzeichen und einer Beschädigung an der rechten Hinterachse auf. Die Folge: eine Kontrolle auf einem nahegelegenen Parkplatz.
Im Kofferraum und im Fahrgastraum befanden sich zahlreiche Gegenstände: Fahrzeugteile, Messer, Taschenlampen, Sonnenbrillen, Kleidungs- und Gepäckstücke. Die beiden Georgier (43 und 51 Jahre alt) gaben an, die Gegenstände aus Deutschland mitgebracht zu haben und als Geschenke in ihre Heimat bringen zu wollen.
Handys und Laptops in Alufolie eingewickelt
Der Verdacht, dass es sich um Diebesgut handelt, führe zu weiteren Durchsuchungen. In einem Rucksack fanden die Polizisten unter anderem zwei Laptops und vier Mobiltelefone, eingewickelt in Alufolie. Ermittlungen ergaben, dass die elektronischen Geräte in anderen Bundesländern aus Fahrzeugen gestohlen wurden. Dabei kam wohl auch ein Störsender zum Einsatz. Die beiden Georgier wurden festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.
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