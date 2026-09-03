„Nur Geschenke“? Desolates Auto überführte Diebe

Handys und Laptops in Alufolie eingewickelt

Der Verdacht, dass es sich um Diebesgut handelt, führe zu weiteren Durchsuchungen. In einem Rucksack fanden die Polizisten unter anderem zwei Laptops und vier Mobiltelefone, eingewickelt in Alufolie. Ermittlungen ergaben, dass die elektronischen Geräte in anderen Bundesländern aus Fahrzeugen gestohlen wurden. Dabei kam wohl auch ein Störsender zum Einsatz. Die beiden Georgier wurden festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.