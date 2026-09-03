Sentenced to Prison
Migrant Worker Sexually Abused a 10-Year-Old Girl
A ten-year-old girl endured a horrific ordeal at the end of May. The girl, a resident of Upper Austria, was staying at a farm when she was sexually abused by a guest worker on two separate nights. On Tuesday, the Tunisian man was sentenced to two years in prison; the verdict is final.
A heartbreaking case was heard Tuesday at the Wels Regional Court. That morning, a guest worker stood trial there for the sexual abuse of a minor. The 38-year-old Tunisian man had sexually abused a 10-year-old girl from Upper Austria on two consecutive nights in late May of this year. The girl had been staying at a farm in the Grieskirchen district.
Victim confided in her mother
The guest worker shamelessly exploited the fact that her room was adjacent to his and committed sexual acts against the young girl. The victim confided in her mother, and shortly thereafter, the Tunisian man was arrested. At his trial on Tuesday, the man—who had previously had no criminal record in Austria—confessed to his crimes and was ultimately sentenced.
Verdict Final
He was sentenced to two years of unconditional imprisonment—the sentencing range was six months to five years. In addition, he must pay the girl 5,000 euros in partial compensation for pain and suffering. The verdict is already final.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.