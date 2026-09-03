“What Kurz Started Is Coming Back to Haunt Everyone”

In the next episode of “What Now? The ‘Krone’ Summer Interview,” krone.tv news director Katia Wagner and Christian Nusser, political editor of the “Krone,” sit down with Foreign Minister Beate Meinl-Reisinger. The NEOS leader discusses ideals that may have been betrayed, retirement plans with her husband, and the idea of opening a snack bar. Plus: What’s it like to be a woman in politics—and what does she have to say about the party founders’ acrimonious departure? Watch the video above to find out!