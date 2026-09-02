Smoke Inhalation
Fire at a business kept emergency responders busy this morning
Six fire departments from the Lenzing area in Upper Austria were dispatched early Wednesday morning to a “commercial fire” call. It appears that an electrical system at a company specializing in 3D printing for medical products had caught fire. One person was transported by ambulance.
At 5:37 a.m., members of the Lenzing Fire Department were roused from sleep. The alarm: commercial fire. Colleagues from Vöcklamarkt, Reibersdorf, Timelkam, Seewalchen am Attersee, and Lenzing AG were quickly called in as well. Emergency medical services were also on the scene and had to transport a person to the hospital early that morning with suspected smoke inhalation.
Investigators on the Scene
According to emergency responders, a column of smoke several meters high was already visible above the Lenzing industrial park as they approached the scene. The fire was brought under control after about two hours. The company, which apparently produces 3D prints for medical purposes, is likely to have sustained significant property damage. Fire investigators, who were already on site on Wednesday, must now determine exactly where the fire broke out.
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